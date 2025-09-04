Dólar ante real tem queda pontual após dado fraco de emprego da ADP reforçar corte do Fed

O dólar perdeu força frente o real, após cair de forma pontual em reação ao relatório de empregos da ADP nos EUA bem mais fraco do que as previsões. A divisa americana já voltou a se alinhar à valorização externa registrada frente moedas desenvolvidas e emergentes.

O setor privado dos Estados Unidos criou 54 mil empregos em agosto, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada pela ADP nesta quinta-feira (4). Analistas consultados pela FactSet estimavam a geração de 85 mil postos de trabalho no mês passado. O resultado do indicador reforça a chance de início do ciclo de corte de juros nos EUA na reunião do Fed deste mês e também as expectativas pelo relatório oficial do mercado de trabalho, o "payroll", que sai na sexta-feira, dia 5.

Também foram divulgados os pedidos de auxílio-desemprego americano, que subiram em 8 mil na semana até 30 de agosto, totalizando 237 mil, acima da expectativa de 231 mil. Já os pedidos continuados caíram em 4 mil, para 1,940 milhão, na semana encerrada em 23 de agosto.