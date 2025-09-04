Dólar perde força à tarde e tem leve queda, na expectativa por dado de emprego dos EUA

O economista Ian Lopes, da Valor Investimentos, diz que o ADP reforçou a perda de fôlego do emprego privado, tendência que pode ser confirmada na sexta-feira pelo payroll.

"O Fed tem falado nas últimas semanas que está atento à desaceleração do mercado de trabalho. E isso reforça a perspectiva de corte de juros nos EUA, o que tende a fazer o dólar recuar", afirma Lopes.

O ADP apontou criação de 54 mil vagas em agosto, abaixo da projeção de 85 mil. Na quarta, o Jolts mostrou abertura de postos menor que o esperado.

O PMI de serviços dos EUA, calculado pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM), passou de 50,1 em julho para 52 em agosto, acima dos 51 projetados. Leitura acima de 50 indica expansão.

À tarde, o presidente do Fed de Nova York, John Williams, sinalizou corte de juros ao dizer que deve ser apropriado levar a taxa a nível neutro. Ele acrescentou que o impacto inflacionário das tarifas de Trump começa a surgir, mas não deve ser persistente.

Termômetro do dólar ante seis moedas, o DXY rondava 98,280 pontos no fim da tarde, após máxima de 98,444. O índice sobe pouco mais de 0,40% na semana, mas ainda recua mais de 9% no ano.