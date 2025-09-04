Exportações em agosto caem 18,5% para os EUA e crescem 29,9% para a China

As exportações de produtos brasileiros para os Estados Unidos caíram 18,5% em agosto (US$ 2,762 bilhões), primeiro mês de vigência da taxa de 50% aplicada pelo governo Donald Trump aos produtos brasileiros, ante agosto de 2024. Os dados da balança comercial brasileira foram divulgados nesta quinta-feira, 4, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

No ano, de janeiro a agosto, as vendas de produtos brasileiros aos EUA cresceram 1,6%, somando US$ 26,576 bilhões.

Já as importações de produtos norte-americanos cresceram 4,6% em agosto (US$ 3,994 bilhões), em comparação ao mesmo mês de 2024.