Fechamento do mercado financeiro

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,81%
Pontos: 140.993,25
Máxima de +1,16% : 141.482 pontos
Mínima de -0,02% : 139.832 pontos
Volume: R$ 18,11 bilhões
Variação em 2025: 17,22%
Variação no mês: -0,3%
Dow Jones: +0,77%
Pontos: 45.621,29
Nasdaq: +0,98%
Pontos: 21.707,69
Ibovespa Futuro: +0,87%
Pontos: 143.035
Máxima (pontos): 143.485
Mínima (pontos): 141.560
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 37,94
Variação: +0,4%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,12
Variação: +0,19%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,86
Variação: +2,18%
Ambev ON
Preço: R$ 12,18
Variação: +2,35%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,70
Variação: +0,6%
Vale ON
Preço: R$ 55,72
Variação: +0,22%
BRF SA ON
Preço: R$ 20,00
Variação: +0,5%
Itausa PN
Preço: R$ 11,03
Variação: +0,55%
Global 40
Cotação: 734,708 centavos de dólar
Variação: estável
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4463
Venda: R$ 5,4468
Variação: -0,11%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,56
Venda: R$ 5,66
Variação: -0,39%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4581
Venda: R$ 5,4587
Variação: +0,19%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5800
Venda: R$ 5,6440
Variação: -0,14%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação: R$ 5,4820
Variação: -0,06%
- Euro
Compra: US$ 1,1649 (às 18h21)
Venda: US$ 1,1652 (às 18h21)
Variação: -0,09%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3450
Venda: R$ 6,3470
Variação: -0,17%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4700
Venda: R$ 6,5860
Variação: -0,8%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.006,70 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: 0,79%
