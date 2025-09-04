Ibovespa interrompe série negativa e sobe 0,81%, perto dos 141 mil pontos

Com a melhora observada em Nova York no meio da tarde, o Ibovespa ganhou fôlego e chegou a retomar nesta quinta-feira, 4, o nível de 141 mil pontos após uma sequência de três perdas diárias que o havia distanciado muito pouco da máxima histórica, na casa de 142 mil pontos, do intradia da última sexta-feira. No fechamento, o índice da B3 marcava nesta quinta 140.993,25 pontos, em alta de 0,81%, entre mínima de 139.832,12 pontos, da abertura, e máxima de 141.481,83 pontos na sessão. À espera do payroll (dado de emprego dos EUA) da sexta-feira, o giro na B3 se manteve relativamente suavizado, nesta qunita a R$ 18,1 bilhões. No ano, o Ibovespa sobe 17,22% - em baixa de 0,30% na semana e no mês.

O índice da B3 chegou a andar adiante, à tarde, da recuperação registrada também em Nova York, onde os três principais índices fecharam com ganhos entre 0,77% (Dow Jones) e 0,98% (Nasdaq). A ascensão derivou da percepção de que, na sexta, os dados oficiais sobre o mercado de trabalho norte-americano, o chamado payroll, venham a confirmar a perspectiva de que os juros do Federal Reserve possam começar a ser, de fato, cortados ainda este mês.

"O otimismo decorreu de dados mais fracos sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, o relatório ADP, que mostrou criação de vagas abaixo das expectativas, enquanto os pedidos semanais de seguro-desemprego subiram, sinalizando desaceleração do setor. Os números reforçam a percepção de que o Federal Reserve pode iniciar o ciclo de cortes de juros já na próxima reunião, neste mês de setembro, com impacto direto nos mercados globais na sessão", diz Marcelo Boragini, especialista em renda variável da Davos Investimentos.