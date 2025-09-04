Ibovespa sobe com minério e visão de queda de juros nos EUA, mas temor local limita

Temas políticos também continuam no radar os investidores, à medida que as articulações pela anistia no Congresso ganha força diante da percepção de que o ex-presidente Jair Bolsonaro poderá ser condenado no Supremo Tribunal Federal (STF), que retoma o julgamento na próxima semana.

Nesta quinta-feira, saíram novos dados do mercado de trabalho privado nos EUA que reforçaram fraqueza, ajudando a ampliar a queda dos rendimentos dos Treasuries. O setor privado dos Estados Unidos criou 54 mil empregos em agosto, segundo pesquisa ADP. O resultado veio menor do que o esperado, que era geração de 85 mil postos de trabalho. Ao mesmo tempo, o dado de julho foi revisado para menos criação de vagas, o que pode reforçar as apostas de queda dos juros pelo Fed. Agora, cresce a expectativa pela divulgação do payroll norte-americano, amanhã.

"Os pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA vieram abaixo do esperado, o que é um ponto positivo, indicando resiliência do mercado de trabalho do país. Porém, a ADP deixou os mercados mais mornos. Amanhã o payroll vai fechar toda essa leitura do mercado de trabalho dos EUA", diz Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3.

No âmbito das tarifas, o governo do presidente dos EUA, Donald Trump, levou a disputa sobre o tema à Suprema Corte do país ontem e pediu que os juízes decidam "rapidamente" se o republicano tem poder para impor penalidades comerciais abrangentes com base na lei federal.

Ontem, o principal indicador da B3 encerrou com queda de 0,34%, aos 139.863,63 pontos, em sintonia com o exterior e ainda diante de cautela no Brasil, devido ao julgamento dos acusados de tentar planejar um plano de golpe de Estado para impedir a posse do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022.

Às 11h22 desta quinta, o Ibovespa subia 0,09%, aos 139.98,88 pontos, após alta de 0,34%, na máxima aos 140.341,63 pontos, e mínima de abertura em 139,12 pontos (-0,02%). Vale cedia 0,02%, mas Petrobras tinha elevação de 0,06% (PN) e 0,36% (ON).