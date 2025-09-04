Lucro da BrasilAgro recua 74%, para R$ 61,3 milhões

A BrasilAgro, que atua na produção e comercialização de grãos, fibras, cana e também na compra e venda de fazendas, registrou lucro líquido de R$ 61,3 milhões no quarto trimestre do ano-safra 2024/25, encerrado em 30 de junho, queda de 74% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o resultado havia sido de R$ 232,9 milhões. A receita líquida total da companhia caiu 34% no período, para R$ 340,7 milhões. Desse valor, R$ 228,7 milhões vieram das operações agrícolas, recuo de apenas 1%, enquanto R$ 112 milhões foram oriundos da venda de propriedades rurais, baixa de 61% ante o mesmo trimestre de 2024.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado apresentou retração de 73%, para R$ 72 milhões. O resultado foi pressionado principalmente por perdas em derivativos financeiros, que reverteram de ganho de R$ 13,1 milhões no 4T24 para perda de R$ 3,9 milhões no período. Esses contratos são utilizados para proteção contra oscilações de preços de commodities e câmbio.

Durante o trimestre, a companhia concluiu a venda da Fazenda Preferência, localizada em Baianópolis (BA), por R$ 141,4 milhões - equivalente a R$ 11.390,74 por hectare útil. A propriedade possui 17.799 hectares, dos quais 12.413 são cultiváveis, e havia sido adquirida em 2008. A transação gerou ganho contábil de R$ 106,7 milhões e taxa interna de retorno de 9,3% ao ano.