Maioria das Bolsas da Europa fecha em alta, com perspectiva para cortes do Fed; Paris é exceção

As bolsas da Europa fecharam na maioria em alta nesta quinta-feira, 4, seguindo perspectivas de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), reforçadas nesta quinta pela leitura de dados de emprego abaixo do esperado nos Estados Unidos. A exceção foi Paris, onde a crise política persiste com a aproximação da votação de confiança do governo do primeiro-ministro, François Bayrou, que tende a derrubar o líder no próximo dia 8. No centro da discussão está a proposta de cortes orçamentários de Bayrou diante do avanço da dívida pública, tema que vem preocupando uma série de países e impulsionou uma disparada nos rendimentos dos títulos.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,61%, a 550,09 pontos. Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,42%, a 9.216,87 pontos. Em Frankfurt, o DAX avançou 0,81%, a 23.787,03 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,27%, a 7.698,92 pontos. As cotações são preliminares.

O setor privado dos EUA criou 54 mil empregos em agosto, e analistas consultados pela FactSet estimavam a geração de 85 mil postos de trabalho no mês passado. Na sexta-feira, 5, os EUA divulgam seu relatório oficial de emprego, conhecido como "payroll", que engloba dados dos setores privado e público.