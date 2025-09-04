MDIC divulga balança comercial de agosto nesta quinta-feira à tarde

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) vai divulgar os dados da balança comercial de agosto nesta quinta-feira, 4, às 15 horas. A partir de 15h15, o diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do órgão, Herlon Brandão, e o coordenador-geral de Estatísticas, Saulo Castro, concedem entrevista coletiva sobre os números.

A mediana da pesquisa Projeções Broadcast com o mercado financeiro indica superávit comercial de US$ 6,050 bilhões no mês passado, 33% maior do que o observado em agosto de 2024, em valores correntes. As estimativas do mercado vão de US$ 5,20 bilhões a US$ 6,50 bilhões.