Membro do Fed indica apoio a corte de juros 'ao longo do tempo', mas vê equilíbrio 'delicado'

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, John Williams, voltou a indicar que os juros devem cair à frente, em um ambiente de "equilíbrio delicado de riscos" para o mandato duplo da autoridade monetária. "Se o progresso em nossas metas de mandato duplo continuar como na minha previsão básica, prevejo que será apropriado mover as taxas de juros para uma postura mais neutra ao longo do tempo", afirmou, em discurso durante evento do Clube Econômico de Nova York.

O Fed deve tentar manter o mercado de trabalho em equilíbrio para evitar que os efeitos das tarifas se transformem em um aumento mais persistente da inflação, ressaltou Williams.

"Por outro lado, manter uma postura de 'política muito restritiva por muito tempo' pode aumentar os riscos ao nosso mandato de emprego máximo", salientou o membro do Fed.