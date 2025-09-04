Nestlé investirá R$ 1 bilhão para ampliar fábrica de café solúvel em Araras

A Nestlé anunciou, em nota, que vai investir cerca de R$ 1 bilhão entre 2025 e 2028 para modernizar e ampliar sua fábrica de cafés solúveis em Araras (SP). O aporte faz parte do plano de R$ 7 bilhões que a companhia reservou para o Brasil neste ano. Com o investimento, a planta que exporta para 65 países terá aumento de 10% em sua capacidade de produção.

A modernização inclui a instalação de uma nova linha de extração equipada com tecnologias de ponta, como Inteligência Artificial aplicada ao Controle Avançado de Processo (APC).

O sistema monitora variáveis como torra, umidade e coloração, permitindo ajustes em tempo real e predição de falhas. A fábrica também vem incorporando IA generativa para análises preditivas e relatórios personalizados de tendências.