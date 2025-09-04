Ouro fecha em baixa, após renovar recorde histórico por duas sessões seguidas

O contrato mais líquido do ouro fechou em baixa nesta quinta-feira, 4, após renovar sua máxima por duas sessões consecutivas. Além da realização de lucros, pesou no metal um dólar fortalecido, o que torna o ativo, cotado na moeda americana, mais caro para detentores de outras divisas. Ainda assim, analistas observaram um cenário propício para preços elevados, especialmente levando em conta o Federal Reserve (Fed). Nesta sexta, 5, o "payroll" de agosto nos Estados Unidos deverá oferecer sinais dos próximos passos da autoridade.

O ouro com vencimento em dezembro encerrou em baixa de 0,79%, a US$ 3.006,70 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex).

Nigel Green, CEO do deVere Group, afirma: "A alta do ouro para território recorde ressalta a dimensão do desconforto entre os investidores. Atualmente, prevemos que o preço atingirá US$ 5 mil a onça até o final do primeiro trimestre de 2026. Os fatores determinantes já estão presentes e o impulso está se intensificando". A expectativa é que o Fed anuncie um corte nas taxas de juros este mês, à medida que o mercado de trabalho dos EUA se enfraquece e os riscos de recessão aumentam. Taxas mais baixas reduzem o apelo de depósitos em dinheiro e títulos do governo, ao mesmo tempo em que dão suporte ao ouro em barras.