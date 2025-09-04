Para MDIC, choque tarifário dos EUA é determinante para movimentos de queda de exportações

O diretor ainda disse que o aumento de preços de produtos não está ligado a tarifaço, depende da estrutura de mercado. "O que se espera (com o tarifaço) é uma queda de preço, dependendo da estrutura de mercado. Se for um consumidor muito relevante e o exportador queira manter esse mercado, ele pode reduzir um pouco o preço dele para que o seu produto continue competitivo lá", argumentou.

Entre produtos cujas exportações aos EUA subiram em agosto, ele exemplificou o suco de laranja, produto não tarifado. Ao mesmo tempo, ele citou que as exportações de café, que foi tarifado, também aumentaram no mês passado. "Para falar com certeza o que é efeito de tarifa, é preciso tempo", explicou.

Magnitude

Herlon Brandão disse ainda que "é certo" que o comércio do Brasil com os Estados Unidos vai cair em função do tarifaço aplicado pelo país a produtos brasileiros. Ele ponderou que ainda não é possível saber a magnitude dessa queda.

"Aumenta preço com tarifas reduz a demanda, esse é o movimento natural, a não ser que o produto seja muito competitivo ou tenha uma elasticidade de consumo baixa", disse ele. "Temos que observar o movimento de comércio para chegar a um diagnóstico mais claro", completou. Ele sustentou que o movimento das exportações aos EUA nos próximos meses vai depender do comportamento do consumidor e de exceções às tarifas, até porque são exportados aos EUA muitos bens essenciais.

Brandão também disse que não há como aferir quais países estão absorvendo os produtos que eram direcionados aos EUA.