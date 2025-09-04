Petrobras confirma emissão de US$ 2 bilhões em títulos globais

A Petrobras confirmou, no período da noite da quarta-feira, 3, a precificação da nova emissão de títulos, no volume total de US$ 2 bilhões, em duas séries, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance.

De acordo com a companhia, para os bonds com vencimento em 10 de setembro de 2030, a taxa de retorno ao investidor é de 5,350% ao ano.

Já para os bonds com vencimento em 10 de janeiro de 2036, a remuneração é de 6,550% ao ano.