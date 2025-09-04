Raízen encerra parceria com Femsa em lojas de conveniência e deixa a operação do Oxxo

A Raízen informou nesta quinta-feira, 4, que, em comum acordo com a Femsa Comércio, decidiu encerrar a parceria societária estabelecida em 2019 por meio da joint venture Rede Integrada de Lojas de Conveniência e Proximidade (Grupo Nós).

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que o acordo para encerramento da joint venture foi estruturado com base em troca de participação societária, sem qualquer pagamento entre as partes.

A Raízen receberá 1.256 lojas de conveniência Shell Select e Shell Café e seguirá desenvolvendo a oferta por meio do modelo prioritário de franquias, integrado à sua rede de postos Shell.