Setor privado dos EUA cria 54 mil empregos em agosto, revla ADP

O setor privado dos Estados Unidos criou 54 mil empregos em agosto, segundo pesquisa com ajustes sazonais divulgada pela ADP nesta quinta-feira (4). Analistas consultados pela FactSet estimavam a geração de 85 mil postos de trabalho no mês passado.

A geração de empregos pelo setor privado dos EUA em julho sofreu leve revisão para cima, de 104 mil para 106 mil. O levantamento também mostrou que os salários no setor privado tiveram expansão média anual de 4,4% em agosto, mesma variação do mês anterior.

Nesta sexta-feira, dia 5, os EUA divulgam seu relatório oficial de emprego, conhecido como "payroll", que engloba dados dos setores privado e público.