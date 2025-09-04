Sheinbaum: México estuda tarifa em importação de países com os quais não tem acordo comercial
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse que o país estuda impor tarifas em bens importados de países com os quais não tem acordos comerciais. "Estamos considerando impor certas tarifas", disse a presidente, referindo-se especificamente à China durante sua entrevista coletiva matutina diária.
Sheinbaum abordou ainda que houve um acordo de colaboração e cooperação com Estados Unidos sob temas como o combate ao crime e capacitação para assuntos como operações nas fronteiras.
A dirigente citou ainda que foi debatida a campanha contra o fentanil. Os acordos com os americanos foram discutidos durante a visita do secretário de Estado americano, Marco Rubio, ao México.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.