Taxas futuras seguem oscilação do dólar e têm leve queda na sessão desta quinta

"Os DIs estavam destoando da Bolsa em alta e o câmbio comportado", afirma Marcelo Bacelar, gestor de portfólio da Azimut Brasil Wealth Management. Segundo Bacelar, há diversos ruídos no noticiário local, mas o pregão de hoje foi marcado por ajustes técnicos. Na ausência de vetores importantes para as taxas, os DIs andaram praticamente de lado - seja quando estavam em alta, ou em baixa -, à espreita do payroll de agosto, a ser conhecido amanhã, comentou.

"Todo mundo está operando na expectativa do payroll. Se vier um dado ruim, aumentará ainda mais as chances de corte de juros em setembro pelo Fed. Mas se for acima do esperado, ainda assim não deve mudar essa expectativa de cortes este mês", disse. O diferencial de juros maior entre EUA e Brasil tende a apreciar o real ante o dólar, o que melhora a dinâmica inflacionária e pode esquentar as discussões sobre uma redução antecipada da Selic, aponta o gestor.

Para Eduardo Velho, economista-chefe da Equador Investimentos, os dados da balança comercial de agosto, publicados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), ajudaram a aliviar o câmbio e, consequentemente, os juros futuros. Na visão de Velho, as exportações brasileiras mostraram "excelente desempenho" no mês passado, o que beneficiou a queda do dólar e dos juros futuros na sessão de hoje. Em agosto, as vendas externas do Brasil subiram 3,9% sobre igual mês de 2024.

No campo das tensões entre Brasil e EUA, em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, bancos brasileiros receberam um ofício ontem do Departamento do Tesouro americano, com questionamentos sobre a aplicação das sanções previstas na Lei Magnitsky. O magistrado do STF Alexandre de Moraes é alvo da legislação. "O tema merece atenção, pois sanções mais amplas envolvendo multas financeiras poderiam ter impacto relevante sobre o cenário doméstico", afirma o time de economia e estratégia da Monte Bravo Corretora.

Outro tema acompanhado pelo mercado é a tentativa de deputados de resgatar um projeto de lei de 2021 que daria ao Congresso prerrogativa para destituir diretores do Banco Central. Em evento nesta tarde, ao ser questionado sobre o tema, o ex-presidente do BC Roberto Campos Neto afirmou que, quando a autonomia da instituição é atacada, o canal da política monetária é enfraquecido. Quando o canal dos juros perde relevância, pode ser necessário um aumento maior da Selic, alertou Campos Neto, hoje vice-chairman e chefe global de políticas públicas do Nubank.