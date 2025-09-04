Trump receberá Gates, Cook e Zuckerberg em jantar de IA na Casa Branca; Musk fica de fora

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá nesta quinta-feira, 4, na Casa Branca uma lista de CEOs do setor tecnologia para um jantar e um evento de inteligência artificial (IA). Elon Musk, da Tesla, porém, ficou de fora da lista. "Fui convidado, mas infelizmente não poderei ir. Um representante meu estará lá", escreveu Musk no X.

De acordo com a Casa Branca, a lista de convidados inclui Bill Gates, da Microsoft, Tim Cook, da Apple, Mark Zuckerberg, da Meta, e vários outros executivos de grandes empresas de IA e tecnologia.

Musk, que já foi aliado próximo de Trump e ficou encarregado de comandar o Departamento de Eficiência Governamental (Doge), rompeu publicamente com o republicano há alguns meses.