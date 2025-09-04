Vale reinaugura mina Capanema e anuncia R$ 67 bi em investimentos em MG até 2030

O presidente da mineradora Vale, Gustavo Pimenta, anunciou nesta quinta-feira, 4, que a companhia fará investimentos de R$ 67 bilhões até 2030 nas operações localizadas em Minas Gerais. O executivo participa da reinauguração da mina Capanema, na região de Ouro Preto, que ficou fechada por duas décadas.

"Tenho o imenso orgulho de anunciar hoje investimentos de R$ 67 bilhões para os

próximos cinco anos em Minas Gerais", afirmou Pimenta, acrescentando: "Estamos falando de uma profunda transformação que será - na verdade, já está sendo - provocada com esses investimentos."