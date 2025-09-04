Valor do novo auxílio gás será definido por Estado e atualizado periodicamente, informa MME

O Ministério de Minas e Energia (MME) confirmou nesta quinta-feira, 4, que o valor do benefício no programa "Gás do Povo" será definido por Estado e atualizado periodicamente. Como adiantou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), haverá atualização do custo com base em portaria conjunta do Ministério de Minas e Energia (MME) e do Ministério da Fazenda.

Segundo o MME, a diferenciação do preço por Estado é necessária para "reduzir desigualdades regionais".

O preço de referência não levará em conta o valor do frete para entrega do botijão. O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) tem grandes variações de custos a depender da região.