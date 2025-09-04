Veja ponto a ponto do Gás do Povo, aposta do governo Lula para 15,5 milhões de famílias

"Vocês verão pelas ruas, verão nas vilas, verão nos morros, nos nossos aglomerados, os postos de distribuição com a placa: 'Aqui tem Gás do Povo'. Isso é justiça social na veia", declarou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, após o lançamento.

Revenda, distribuição e Caixa

A revenda, na prática, compra botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP) da distribuidora e os revende para famílias, pequenos comércios, etc. Os revendedores que desejam participar do programa deverão credenciar-se voluntariamente junto à Caixa Econômica Federal. As empresas revendedoras devem entregar o botijão ao beneficiário e serão "ressarcidas" pelo banco público no valor do preço de referência do GLP do Estado de domicílio da família.

Ou seja, a Caixa, que já é operadora da atual versão do programa, liquidará diretamente o pagamento com os revendedores. A ideia é evitar novos intermediários; caso contrário, haveria aumento de custos do programa. Atualmente, o Brasil conta com quase 60 mil pontos de revenda. As distribuidoras terão o compromisso de fazer o programa ser ofertado em todos os municípios por meio de suas revendas e aqueles independentes.

Recebimento do gás

Para o beneficiário final, haverá uma espécie de "vale-gás" - que não poderá ser utilizado para outros fins. São quatro as possibilidades para a retirada do produto: uso de um aplicativo específico, um cartão próprio para o programa, QR Code via Caixa Econômica e cartão do Bolsa Família. O detalhamento dessas opções sairá antes de 30 de outubro.