ABBC: medidas do BC são avanço importante e fortalecem segurança do sistema, mas é preciso mais

A Associação Brasileira de Bancos (ABBC) avalia que as novas medidas anunciadas nesta sexta-feira, 5, pelo Banco Central, que incluem a limitação do Pix a R$ 15 mil para instituições de pagamentos não autorizadas, como um "avanço importante", representando um "primeiro passo na direção correta para ampliar a proteção do sistema frente a fraudes e riscos associados às transações digitais".

A ABBC, porém, destaca que espera medidas adicionais do BC ao longo das próximas semanas. "Neste contexto, apoia as medidas adicionais que virão nos próximos dias, entendendo que essas restrições são importantes para proteger os clientes e a sociedade", afirma em nota à imprensa.

A associação observa que tem mantido contato frequente com o regulador "reiterando seu compromisso institucional com o aperfeiçoamento das políticas e práticas de prevenção de fraudes e colaborando do ponto de vista técnico".