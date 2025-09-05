Aos 142 mil pontos, Ibovespa tem nova máxima histórica no dia e sobe 0,86% na semana

Na ponta ganhadora do Ibovespa na sessão, destaque para Magazine Luiza (+7,17%), Ultrapar (+6,59%) e CVC (+4,23%). No lado oposto, além de Petrobras ON, vieram Brava (-3,42%) e Prio (-2,06%), também sob efeito do petróleo. Vale ON, a principal ação da carteira Ibovespa, subiu nesta sexta 0,92%.

No terceiro pregão consecutivo de alta, ainda que moderada, as ações da Vale romperam a marca de R$ 56 (a R$ 56,22 no fechamento), no maior nível desde março - ou seja, antes da ofensiva tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com relação à China, em 8 de abril, quando o valor de mercado da mineradora retornou ao piso de 2020, a R$ 223,7 bilhões.

"A alta do Ibovespa, hoje, decorreu de um tripé: payroll fraco nos EUA, que consolidou a expectativa de cortes do Fed; dólar global mais fraco (DXY) e fluxo para emergentes, fortalecendo o real e derrubando as taxas locais nos contratos de juros futuros", diz Christian Iarussi, economista e sócio da The Hill Capital.

No cenário mais amplo, após ter renovado recordes por duas semanas seguidas, a cautela se impõe quanto ao curtíssimo prazo, conforme o Termômetro Broadcast Bolsa desta sexta-feira. Entre os participantes, a expectativa de queda para o Ibovespa na próxima semana avançou a 57,14%, vinda de 28,57% na edição anterior e tornando-se, assim, majoritária. A fatia dos que esperam alta caiu de 28,57% para 14,29% e a dos que preveem estabilidade, de 42,86% para 28,57%.

Para Bruna Centeno, advisor e economista da Blue3 Investimentos, o desempenho da Bolsa foi favorecido pelo ajuste de baixa na curva do DI, com o dólar perdendo também força, globalmente, com a expectativa de juros mais baixos nos Estados Unidos, na reunião do Fed nos próximos dias 16 e 17. Aqui, o dólar fechou com recuo de 0,63%, a R$ 5,4124, após ter tocado mínima na casa de R$ 5,38 na sessão. "Emergentes tinham ficado para trás nos últimos anos, e agora deve vir uma rotação global de fluxos em direção a melhores oportunidades", acrescenta.

Reforçando a expectativa de juros mais baixos nos EUA no curto prazo, Bruna destaca a fala desta sexta-feira do presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee. Ele alertou que a situação econômica atual dos Estados Unidos, com aumento de preços e redução na criação de empregos, pode estar empurrando o país em direção "estagflacionária".