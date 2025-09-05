Após payroll fraco, Trump volta a criticar demora de Powell sobre juros: 'Atrasado demais'

Um pouco antes de Trump, o diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse esperar que o Federal Reserve discuta um corte de juros mais forte após o relatório de empregos de agosto mostrar criação de vagas abaixo do esperado. O integrante do governo Donald Trump também mencionou que acredita que o dado será revisado para cima nos próximos meses.

À CNBC, Hassett disse estar "um pouco decepcionado" com os dados do mercado de trabalho do mês passado. No entanto, ele apontou acreditar que o número será revisado "em quase 70 mil empregos".

Já à Fox News, momentos depois, o conselheiro de Trump acrescentou que há pontos positivos no payroll. "O crescimento salarial foi fantástico em agosto por conta das políticas do presidente", disse.

Política migratória, tarifas e guerra na Ucrânia

Hassett também sugeriu que políticas migratórias de Trump estão causando mudanças no mercado de trabalho norte-americano. "Há uma relação entre empregos e ações de aplicação das leis de imigração. Acho que os trabalhadores nativos estão substituindo os trabalhadores ilegais", declarou em fala coletiva a jornalistas.

O diretor do Conselho Econômico ainda mencionou que, com a receita de tarifas, o cenário de déficit fiscal do país "agora parece otimista" e que a economia americana "está preparada" para as sobretaxas, sem explicar. "A inflação está baixa e o crescimento econômico dos EUA segue bem sólido", acrescentou.