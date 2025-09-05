B3 anuncia projeto para redução do ciclo de liquidação de ações para D+1 até 2028

A B3 anunciou que está conduzindo um projeto com participantes do mercado para reduzir o ciclo de liquidação de ações de D+2 para D+1. A mudança, prevista para entrar em vigor em fevereiro de 2028, visa alinhar o Brasil a outros mercados, como Estados Unidos e Europa, que já adotaram ou estão em processo de aderir ao ciclo D+1.

Segundo a Bolsa, o aumento da eficiência operacional é um dos principais benefícios que a redução do ciclo de liquidação poderá trazer para o mercado brasileiro. A B3 identificou que a adoção de novas tecnologias e a implementação de inteligência artificial são fundamentais para otimizar os serviços financeiros, reduzir a fricção dos processos operacionais e garantir uma transição segura e eficiente.

"A redução da fricção nos processos não só facilitará a implementação de um ciclo de liquidação mais ágil, mas também poderá trazer benefícios em termos de custos e competitividade para o mercado financeiro brasileiro", comenta Viviane Basso, vice-presidente de operações da B3, em nota.