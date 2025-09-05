Bolsas da Europa fecham em baixa, reagindo a payroll e com cautela por atividade econômica

O Bank of America (BofA) revisou sua projeção para a política monetária dos Estados Unidos após a divulgação do payroll. Até então, o banco não previa cortes de juros em 2025, mas agora estima reduções de 25 pontos-base (pb) pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O BofA apontou que o relatório deve consolidar uma mudança no pensamento do Fed, de preocupação com a inflação para foco na fraqueza do mercado de trabalho.

O Commerzbank, por outro lado, vê a desaceleração significativa no emprego dos EUA como um acontecimento tradicional de períodos que antecedem uma recessão, o que pode ampliar temores do Fed sobre ter esperado demais para cortar juros e pressionar os dirigentes a agir mais rápido.

Na França, Emmanuel Macron quer agir rapidamente para nomear um novo primeiro-ministro após o provável colapso do governo na segunda-feira. O objetivo é que o substituto de Bayrou seja nomeado antes de 18 de setembro, quando muitos dos maiores sindicatos do país planejam entrar em greve, segundo o Político.

Foi confirmado que o PIB da zona do euro cresceu 0,1% no segundo trimestre de 2025 ante os três meses anteriores. O avanço na comparação anual, no entanto, foi levemente revisado para cima, de 1,4% para 1,5%.

Entre outros indicadores europeus, as encomendas à indústria da Alemanha sofreram uma inesperada queda em julho, enquanto as vendas no varejo britânico subiram mais do que o esperado no mesmo período.

Em Milão, o FTSE MIB caiu 0,91%, a 41.607,81 pontos. Em Madri, o Ibex35 recuou 0,45%, a 14.850,90 pontos. Em Lisboa, o PSi20 cedeu 0,58%, a 7.704,26 pontos.