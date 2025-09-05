Dólar recua com relatório de emprego fraco no EUA e fecha dia a R$ 5,41

O economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala, afirma que a surpresa com o payroll "aumenta substancialmente" as chances de cortes de juros pelo Federal Reserve daqui para frente, o que leva a uma desvalorização do dólar.

"Já se fala em uma redução de 50 pontos-base na próxima reunião. O mercado esperava um dado fraco, mas o resultado foi ainda pior, reforçando a percepção de que os próximos meses trarão cortes mais agressivos", afirma Gala, em nota.

Lá fora, o índice DXY - que mede o desempenho da moeda americana em relação a uma cesta de seis divisas fortes - caía cerca de 0,60% no fim da tarde, na casa dos 97,770 pontos, após mínima de 97,430 pontos pela manhã. O Dollar Index fechou a semana com recuo de cerca de 0,10% e, no ano, perde mais de 9,80%.

Houve criação de 22 mil empregos nos EUA em agosto, bem abaixo da mediana das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, de 76 mil. Os números de julho foram revisados para cima, de 73 mil para 79 mil. Já o resultado de junho passou de criação de 14 mil vagas para eliminação de 13 mil postos de trabalho.

A divulgação do relatório atrasou por dificuldades técnicas, segundo o Departamento do Trabalho dos EUA. O episódio trouxe de volta dúvidas sobre possível tentativas de influência da administração Trump na formulação do documento, já que o presidente dos EUA demitiu a líder em estatísticas do departamento, Erika McEntarfer, no início de agosto, após o payroll fraco de julho.

"Ao longo da semana, outros indicadores também reforçaram a fraqueza do mercado de trabalho, como o relatório ADP e os componentes de emprego das pesquisas de atividade industrial e de serviços", afirma o diretor de Macroeconomia do Banco Pine, Cristiano Oliveira. "Com isso, a curva de juros nos EUA passou a precificar quase 100% de probabilidade de um corte de 0,25 ponto no dia 17, além de mais quatro cortes nos meses seguintes", afirma o diretor.