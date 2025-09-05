Dólar recua em linha com exterior antes de payroll e Galípolo

O dólar recua diante da desvalorização da moeda americana e dos rendimentos dos Treasuries, à espera do relatório do mercado de trabalho dos EUA, o payroll, de agosto, que sai às 9h30 desta sexta-feira, 5. A expectativa é de criação de 76 mil vagas. O mercado aposta em corte de 25 pontos-base nos juros neste mês, mas aguarda os dados para avaliar o ritmo do ciclo de flexibilização em 2025.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, concede uma entrevista coletiva sobre novas medidas para reforçar a segurança do Sistema Financeiro Nacional (SFN) às 11h. Os diretores de Regulação, Gilneu Vivan, e de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, Izabela Correa, também participam.

O índice de preços ao produtor (IPP) caiu 0,30% em julho, após recuo de 1,27% em junho. No acumulado do ano, tem queda de 3,42%, mas registra alta de 1,36% em 12 meses, segundo o IBGE.