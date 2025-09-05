Em leilão de Lote Paranapanema, Patria arremata trecho da Raposo Tavares com desconto de 11,6%

A gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), passará a fazer a cobrança de tarifas de usuários das rodovias para sustentação do modelo, o que gerou críticas. "O Estado hoje não tem condição de fazer com orçamento próprio. Então a gente vai instalar pórtico de pedágio para essa população", afirma o secretário de Parcerias em Investimentos de São Paulo, Rafael Benini,

Segundo o secretário, a ideia é duplicar o trecho da Raposo para criar um corredor paralelo à Castelo Branco e desafogar o tráfego. Benini afirma ainda que o feedback fornecido pela população é de que há desejo pela duplicação, pois ela trará melhoras no desenvolvimento da região.

As rodovias do Lote Paranapanema atualmente são administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP). O projeto integra o Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), que tem como objetivo qualificar os serviços públicos, gerar empregos e fomentar o desenvolvimento econômico das regiões atendidas.

O Lote Paranapanema faz parte dos 1.800 km de rodovias qualificados no Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP).