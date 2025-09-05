Fechamento do mercado financeiro

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +1,17%
Pontos: 142.640,14
Máxima de +1,71% : 143.409 pontos
Mínima de +0,01% : 141.003 pontos
Volume: R$ 21,82 bilhões
Variação em 2025: 18,59%
Variação no mês: 0,86%
Dow Jones: -0,48%
Pontos: 45.400,86
Nasdaq: -0,03%
Pontos: 21.700,39
Ibovespa Futuro: +1,21%
Pontos: 144.700
Máxima (pontos): 145.470
Mínima (pontos): 143.065
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,23
Variação: +0,76%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,55
Variação: -1,64%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,25
Variação: +2,5%
Ambev ON
Preço: R$ 12,21
Variação: +0,41%
Petrobras ON
Preço: R$ 32,97
Variação: -2,05%
Vale ON
Preço: R$ 56,13
Variação: +0,75%
BRF SA ON
Preço: R$ 19,75
Variação: -0,75%
Itausa PN
Preço: R$ 11,14
Variação: +1%
Global 40
Cotação: 731,223 centavos de dólar
Variação: -0,48%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4119
Venda: R$ 5,4124
Variação: -0,63%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,59
Venda: R$ 5,69
Variação: +0,53%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3962
Venda: R$ 5,3968
Variação: -1,13%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,6000
Venda: R$ 5,6680
Variação: +0,43%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação: R$ 5,4450
Variação: -0,67%
- Euro
Compra: US$ 1,1715 (às 18h36)
Venda: US$ 1,1721 (às 18h36)
Variação: +0,62%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3420
Venda: R$ 6,3420
Variação: -0,08%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,5800
Venda: R$ 6,6390
Variação: +0,8%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.653,30 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +1,29%
