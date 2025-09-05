Galípolo afirma que Faria Lima ou fintechs são vítimas do crime organizado

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta sexta-feira, 5, que a Faria Lima ou as fintechs são, claramente, vítimas do crime organizado, e enfatizou que tanto os bancos quanto os novos entrantes no mercado foram responsáveis por uma "inclusão fantástica do sistema financeiro, facilitando a prestação de serviços para a população".

"Isso é absolutamente essencial para que o Brasil tenha a posição que ele tem hoje, privilegiada do ponto de vista tecnológico dentro do sistema financeiro e tão admirada fora do Brasil", disse o presidente da autarquia, em coletiva à imprensa para anunciar novas medidas para reforçar a segurança do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

Galípolo afirmou que era esperado que o crime organizado fosse se adaptar às inovações do mercado financeiro. "Ao longo dessas últimas semanas a gente vê esses ataques de maneira mais intensa, mas especialmente a gente vê algum tipo de repetição de algum padrão", disse Galípolo, que afirmou que é essa repetição que enseja as medidas anunciadas.