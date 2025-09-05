Galípolo defende autonomia do BC, mas não comenta PL que autoriza Congresso a demitir diretores

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, voltou a defender nesta sexta-feira a importância de garantir e ampliar a autonomia da autarquia. No entanto, durante uma entrevista coletiva, ele se recusou a comentar diretamente a iniciativa de parlamentares do Centrão, que buscaram garantir urgência para um projeto de lei que autoriza o Congresso a demitir membros da cúpula da autoridade monetária.

"É importante eu dizer aqui que a autonomia, ou melhor, o mandato dos diretores do Banco Central não é uma garantia para o diretor, é uma garantia para o País", disse Galípolo, respondendo a perguntas de jornalistas. "Quanto a proposições de lei, não cabe ao Banco Central comentar", ele acrescentou, quando indagado sobre a proposta.

O banqueiro central repetiu considerar importante a revisão do perímetro regulatório do BC, para permitir a fiscalização das instituições financeiras não-bancárias (NBFIs), na sigla em inglês. Galípolo vem repetindo que a migração de liquidez nos mercados para essa área demanda atenção dos BCs mundialmente.