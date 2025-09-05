Ibovespa avança à marca histórica de 143 mil pontos por perspectiva de corte de juros nos EUA

Após a divulgação, os mercados de ações do exterior, sobretudo em Nova York, ganharam fôlego e os juros dos rendimentos dos Treasuries aceleraram queda, influenciando os ativos brasileiros. O Ibovespa saiu da mínima de abertura em 141.003,45 pontos (alta de 0,01%) para a máxima histórica do indicador de 143.402,28 pontos, quando subiu 1,71%. Por volta das 11 horas, o Ibovespa subia 1,63%, aos 143.297,07 pontos.

De 84 papéis da carteira, oito caiam perto das 11 horas. O maior recuo era Petrobras, com 1,34% (ON) e 0,93% (PN), devido ao declínio de cerca de 2% do petróleo no exterior. Ainda ajuda o principal indicador da B3 a alta de 0,77% do minério de ferro em Dalian, na China.

O relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll, mostrou que a economia do país criou 22 mil empregos em agosto, em termos líquidos. O resultado ficou abaixo da mediana das expectativas, de geração de 76 mil postos.

"Não só o arrefecimento na geração de vagas animou os mercados, mas o avanço na taxa de desemprego e o resultado abaixo do esperado no salário médio. Além da expectativa de queda dos juros neste mês, podemos ter cortes em outubro e dezembro", avalia Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital, para quem há espaço para que o Ibovespa mire os 150 mil pontos ainda em 2025, "não por mérito do Brasil", mas devido ao diferencial de juros, explica Takeo.

A taxa de desemprego nos EUA foi de 4,2% para 4,3%, conforme o previsto. "Lembrando que o número mágico, que o Powell sempre fala que ele gostaria de ver, seria 3,5%. Está bem perto", destaca Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos. Conforme acrescenta, o nível de desemprego apurado em agosto é muito baixo, mas não é nada relevante para dizer que tem uma crise nos EUA, que o pais está tendo um hard landing pouso suave.

Para Cruz, o número não preocupa em termos de indicação de recessão. "Nada disso, mas já é suficiente para o Fed conseguir justificar um pouco mais o porquê vai cortar juros mesmo com a inflação subindo", afirma o estrategista da RB.