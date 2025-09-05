Índice de preços da FAO fica estável em agosto, apesar de alta em carne, açúcar e óleo

O subíndice de preços da Carne da FAO teve média de 128 pontos em agosto, avanço de 0,7 ponto (0,6%) em relação ao valor de julho, e 5,9 pontos (4,9%) superior ao nível de agosto de 2024, marcando um novo recorde. O índice foi impulsionado pela continuidade dos preços altos da carne bovina e ovina, que compensaram as cotações estáveis da carne suína e os preços mais baixos da carne de aves, disse a FAO. Os preços da carne bovina atingiram um novo recorde, sustentados pela forte demanda dos EUA - o que impulsionou as cotações australianas - e pela firme demanda da China, que manteve os preços de exportação do Brasil em patamar elevado, apesar da redução das vendas para os EUA após a imposição de tarifas adicionais.

Os preços da carne ovina subiram pelo quinto mês consecutivo, refletindo a oferta restrita na Oceania. Para carne suína, os preços permaneceram amplamente estáveis, diante do equilíbrio entre oferta e demanda globais. Em contraste, as cotações da carne de frango recuaram, pressionadas pela ampla oferta exportável do Brasil. "Embora o País tenha declarado, em meados de junho, que suas granjas comerciais estavam livres de influenza aviária de alta patogenicidade, as restrições de importação mantidas por alguns parceiros comerciais importantes continuaram a afetar a demanda", afirmou a FAO em relatório.

O relatório mostrou, ainda, que o subíndice de preços de Lácteos teve média de 152,6 pontos em agosto, 1,3% abaixo de julho, e segunda queda mensal seguida. Ainda assim, ficou 16,2% acima do valor do ano passado. Os preços da manteiga caíram 2,5%, à medida que a produção robusta na Nova Zelândia e a oferta estável da União Europeia (UE) ampliaram a disponibilidade global, enquanto a demanda permaneceu fraca, disse a FAO. Os preços do queijo recuaram 1,8%, revertendo as altas observadas desde abril, com a demanda enfraquecida nos mercados asiáticos e a atividade sazonalmente baixa de exportação. Na UE, a menor demanda doméstica e a maior concorrência nas exportações também exerceram pressão sobre o queijo. Os preços do leite em pó integral caíram 0,3%, com a demanda contida. Entretanto, os preços do leite em pó desnatado subiram 1,8%, com a oferta limitada da Nova Zelândia e pela demanda constante do Sudeste Asiático.

Por fim, o Índice de Preços de Açúcar da FAO registrou uma média de 103,6 pontos no mês passado, ligeira alta de 0,3 ponto (0,2%) ante julho, depois de cinco quedas seguidas. Contudo, o valor é 10,3 pontos (9%) menor que o nível de agosto de 2024. O aumento foi impulsionado principalmente por preocupações com as perspectivas de produção do Brasil, em meio à redução da produtividade da cana-de-açúcar e às baixas taxas de recuperação do açúcar nas principais regiões produtoras, segundo a FAO. Além disso, a forte demanda global por açúcar, especialmente da China, contribuiu para os ganhos. No entanto, as expectativas de safras maiores na Índia e na Tailândia, devido às condições climáticas favoráveis, limitaram o aumento geral dos preços.