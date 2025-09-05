Lula conversa com presidente da Comissão Europeia e reitera expectativa por acordo com Mercosul

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, telefonou para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta sexta-feira, 5, segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom). A conversa durou cerca de 20 minutos e vinha sendo organizada há algumas semanas pelas equipes da Presidência e da Comissão Europeia. Lula reiterou a expectativa pela assinatura do acordo Mercosul-União Europeia até o fim do ano.

"O presidente Lula saudou o envio do acordo Mercosul-União Europeia pela Comissão para aprovação pelo Conselho Europeu, como mais um passo importante para sua assinatura. Manifestou, nesse sentido, a expectativa de que o acordo possa ser assinado no final deste ano, durante a Cúpula do Mercosul no Brasil", afirmou a Secom, em nota.

Ainda de acordo com o governo brasileiro, o petista "também defendeu que qualquer regulamento sobre salvaguardas que seja adotado internamente pela UE esteja em plena conformidade com o espírito e os termos pactuados no acordo".