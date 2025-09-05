Membro do Fed alerta para risco de estagflação nos EUA diante de mercado de trabalho fraco

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, alertou que a situação econômica atual dos Estados Unidos, com aumento de preços e redução na criação de empregos, "está nos empurrando em uma direção estagflacionária".

Goolsbee comentava o relatório de empregos (payroll) de agosto, divulgado nesta sexta-feira, que mostrou criação de empregos aquém do esperado no país.

"A contratação nos EUA pode estar artificialmente menor devido à imigração. Se nós começarmos a ver demissões, aí eu ficaria mais nervoso com situação de emprego", disse ele em entrevista à Bloomberg TV. Ele disse acreditar, porém, que o país ainda está em território de pleno emprego.