Oi tem prejuízo líquido de R$ 835 milhões no 2º trimestre

A receita líquida foi a R$ 714 milhões, redução de 66,7% na mesma base de comparação. Este foi o primeiro trimestre completo sem as receitas provenientes das operações de fibra ótica e TV.

O principal negócio remanescente, a Oi Soluções (conectividade e TI para empresas), teve receita de R$ 342 milhões, baixa de 23,7% na comparação anual. Segundo a Oi, essa queda provém da menor base de clientes e do foco em projetos com maior rentabilidade.

A receita da Oi com suas subsidiárias (serviços de rede, manutenção e call center) somou R$ 267 milhões, crescimento de 66,8% na comparação anual. Após a venda do negócio de banda larga, a Oi passou a atuar como prestadora de serviço para a ex-empresa, gerando receita extra.

Já o faturamento com serviços legados, como chamadas de voz, foi de R$ 74 milhões, 66,5% menor, em decorrência da queda na demanda.

No campo dos custos e despesas operacionais, a cifra foi de R$ 804 milhões, corte de 63,9%, puxada pelas vendas das operações e desmobilizações de equipes. Já o resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) gerou uma despesa de R$ 353 milhões, puxada pelos juros da dívida.

No período, a Oi teve queima de caixa de R$ 139 milhões, 39% inferior na comparação anual. Após a venda de ativos, foi possível cortar despesas e investimentos. O capex foi de R$ 41 milhões no trimestre, redução de 39%.