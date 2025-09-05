Para Febraban, medidas do BC, embora excepcionais, são imprescindíveis neste momento

Para o presidente da Febraban, o BC constatou o "atual cenário crítico de avanço de organizações criminosas como um momento crucial de depuração" e resolveu fortalecer a segurança do sistema financeiro, buscando blindar as instituições do crime organizado que operam nele.

Reequilíbrio

Ao apertar as regras, Sidney avalia que o BC começa a "endereçar, com especial acerto, o que já se mostrava urgente, ou seja, o reequilíbrio de alguns pilares da estabilidade do sistema financeiro". Entre esses pilares, ele cita a abertura do mercado, concorrência e competição, inovação, integridade dos segmentos da indústria e os controles e punições.

"Essa balança se desequilibrou nos últimos anos, em especial com a proliferação de instituições com criticidades em suas infraestruturas e que se tornaram elos vulneráveis", afirma Sidney. Nesse ambiente, o crime organizado se aproveitou não só de suas estruturas frágeis, mas também do fato de certos participantes estarem fora do radar do regulador.

Entre as medidas anunciadas hoje, Sidney avalia que a redução do prazo para regularizar instituições não autorizadas, antecipado de 2029 para maio de 2026, foi uma decisão "extremamente acertada". "Essa antecipação reforça nossa posição de que não se pode admitir que uma instituição que acesse o sistema de pagamentos e o mercado financeiro, independentemente do seu porte, oferte qualquer produto sem prévia autorização do Banco Central."

Outra medida, que limita a R$ 15 mil as transferências, como as feitas por Pix, em fintechs não autorizadas pelo BC ou pelos integradores de sistemas, como Provedores de Serviços de Tecnologia (PSTIs), que são empresas de tecnologia que prestam serviços aos bancos, foi "dura, mas crucial", avalia Sidney.