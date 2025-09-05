Petróleo fecha em queda pelo 3º dia seguido com payroll fraco nos EUA e espera pela Opep+

Os contratos futuros de petróleo fecharam a sexta-feira, 5, em queda pela terceira sessão consecutiva nesta sexta-feira, em meio à preocupações de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) eleve a produção da commodity no domingo. Investidores também ponderaram dados fracos de emprego nos EUA e notícias de que a Índia manterá a compra de óleo russo.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para outubro fechou em baixa de 2,53% (US$ 1,61), a US$ 61,87 o barril. Já o Brent para novembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 2,22% (US$ 1,49), a US$ 65,50 o barril. Na semana, o WTI e Brent cederam 3,34% e 2,93%, respectivamente.

Segundo a Bloomberg, a Arábia Saudita, líder da Opep+, quer que o grupo considere retomar a alta da produção de petróleo antes do prazo previsto, em meio a uma ofensiva para recuperar participação de mercado. A defesa da fatia de mercado ocorre em um contexto em que países como Angola buscam ampliar a produção.