Portuguesa Mota-Engil arremata concessão do Túnel Santos-Guarujá com desconto de 0,5%

Com previsão de R$ 6,8 bilhões em investimentos, o túnel Santos-Guarujá é o maior projeto do Novo PAC. Por se tratar de uma parceria público-privada (PPP), R$ 5,1 bilhões do montante virão de aportes públicos divididos igualmente entre a União e o Estado de São Paulo. O valor restante virá da concessionária. Com o desconto de 0,5%, a contraprestação pública anual será de R$ 436,1 milhões.

A portuguesa será a responsável pela construção, operação e manutenção do túnel pelo período de 30 anos. Da extensão total de 1,5 quilômetro, 870 metros estarão debaixo d'água. A construção será feita por meio de módulos de concreto pré-moldados instalados no leito do canal portuário, como já feito antes na Europa e na Ásia. Só depois os módulos serão afundados, encaixados e cobertos por uma camada de pedras.

Diante da particularidade técnica, esse é considerado um dos empreendimentos mais complexos de infraestrutura desde a Ponte Rio-Niterói, finalizada na década de 1970. No entanto, a ganhadora possui experiências em obras de infraestrutura de grande porte, assim como a CCCC.

A Mota foi fundada em 1946, em Portugal, expandindo-se nos anos seguintes para África com obras como a barragem de Dreihuk, na Namíbia, e o complexo de Sun City, na África do Sul. A fusão entre Mota-Engil foi finalizada em 2000, consolidando o grupo como referência internacional em construção e concessões.

O conglomerado português é líder nos setores de construção civil, obras públicas, operações portuárias, resíduos, águas e na logística. Entre seus projetos de destaque estão a Ponte Vasco da Gama, em Lisboa, e a rodovia Perote-Xalapa, no México, premiada em 2013 como melhor projeto de transportes pelo World Finance.

Melhorias