Premiê do Canadá adia exigência de veículos elétricos enquanto país lida com tarifas de Trump

Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá, decidiu adiar a exigência para que montadoras atinjam metas mínimas de vendas de veículos elétricos (EVs) a partir do próximo ano, em meio ao impacto das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A meta havia sido estabelecida pelo ex-premiê Justin Trudeau, que determinou que, em 2026, 20% dos veículos de passageiros vendidos fossem de emissão zero. A retirada da exigência ocorre enquanto as montadoras absorvem os efeitos das tarifas.

"Temos um setor automotivo que, devido à mudança maciça na política comercial dos EUA, está sob enorme pressão. Reconhecemos isso", afirmou Carney. "O mandato para EVs se soma aos problemas de liquidez e aos desafios financeiros desses produtores. Eles já têm preocupações suficientes, então estamos tirando isso da pauta."