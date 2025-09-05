Tesla eleva pacote de pagamentos para Musk bater meta de capitalização de US$ 8,5 tri até 2035

A Tesla está propondo um novo pacote de pagamentos para incentivar que o CEO Elon Musk lidere um novo período de crescimento da companhia de veículos elétricos para pelo menos US$ 8,5 trilhões até 2035. O valor levaria a empresa a se aproximar das capitalizações de mercado combinadas da Meta, Microsoft e Alphabet atualmente, de acordo com o documento que cita a proposta de remuneração.

O valor de remuneração para Musk contempla cerca de US$ 1 trilhão para a próxima década.

Os ajustes propostos no pagamento contemplam a concessão total de 12% das ações ordinárias em circulação em 29 de agosto de 2025. Diferentemente do prêmio de desempenho do CEO de 2018, que foi estruturado como opções de compra de ações ordinárias, o prêmio de desempenho do CEO de 2025 foi estruturado como ações restritas, diz o documento.