Trump ameaça abrir investigação na Seção 301 para reverter ações antitruste da UE a big techs

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou iniciar uma investigação comercial no âmbito da Seção 301 caso a União Europeia mantenha as ações antitruste contra gigantes de tecnologia norte-americanas.

O alerta acontece horas após a Comissão Europeia aplicar multa de 2,95 bilhões de euros (cerca de US$ 3,5 bilhões) ao Google por práticas de publicidade em buscas. "Isso se soma a muitas outras multas e impostos que foram emitidos contra o Google e outras empresas de tecnologia americanas", escreveu, em publicação na Truth Social.

O republicano chamou as medidas de "injustas" e disse que os contribuintes americanos não vão tolerá-las. "Como eu disse antes, minha administração NÃO permitirá que essas ações discriminatórias continuem", garantiu.