UE reconhece status do Brasil como livre de gripe aviária, diz Fávaro

Segundo Fávaro, o comissário também informou ao Brasil que nas próximas semanas os Estados-membros do bloco europeu devem se reunir para discutir a retirada do controle reforçado sobre as carnes brasileiras e a retomada da habilitação dos frigoríficos por pré-listing, ou seja, sem a necessidade de autorização da autoridade sanitária europeia planta a planta. O processo está suspenso desde 2018, quando ocorreu a Operação Trapaça, desdobramento da Operação Carne Fraca, que investigou irregularidades e adulterações em frigoríficos.

A União Europeia também se comprometeu, segundo Fávaro, em realizar vistorias em frigoríficos de pescados no Brasil. "O que pode então retomar esse comércio tão importante para a cadeia produtiva", disse Fávaro.

As exportações de pescados brasileiros ao bloco europeu foram suspensas em 2018 pelo próprio Ministério da Agricultura, por recomendação das autoridades sanitárias europeias. O fim do embargo é uma das principais demandas do setor produtivo ao governo Lula. Agora, o setor quer a prioridade da retomada da exportação de pescados brasileiros à União Europeia (UE) como alternativa de direcionamento de fluxo comercial aos Estados Unidos que pode ser afetado com a tarifa.

ABPA comemora

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) comemorou a decisão anunciada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, sobre o reconhecimento do Brasil como país livre de gripe aviária pela União Europeia. A medida deverá permitir o retorno das exportações de carne de frango ao bloco.

"A oficialização da decisão pelas autoridades europeias deverá restabelecer rapidamente o fluxo de embarques para um dos mercados mais relevantes e demandantes da proteína animal brasileira", disse a associação em nota enviada à reportagem.