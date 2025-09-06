Brookings/Robin Brooks: medo de recessão é principal fator por trás de queda de dólar e juros

Os mercados estão precificando um maior risco de recessão nos Estados Unidos, segundo Robin Brooks, membro do Brookings Institution e ex-economista chefe do Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês). De acordo com ele, a queda no dólar acompanhada do recuo nas taxas dos Treasuries de longo prazo indica que o movimento é ligado a perspectivas econômicas, e não tem relação com um prêmio de risco relacionado ao presidente Donald Trump.

"O fato de a queda do dólar ter ocorrido junto com a queda dos juros indica que os mercados estão precificando um aumento do risco de recessão nos EUA", disse no X. "Se isso fosse um prêmio de risco Trump, as taxas de juros teriam subido à medida que o dólar caía", explicou.

Segundo o economista, os mercados agora precificam "cortes surpreendentes de 150 pontos-base pelo Fed até o final de 2026". "Esse valor supera o que havia sido projetado em abril, após o caos em torno das tarifas recíprocas. A maior parte desse movimento reflete apenas o aumento da percepção de risco de recessão nos EUA, ou seja, é de natureza cíclica", afirmou.