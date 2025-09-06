Liquidez do FGC sobe a R$ 121 bilhões em meio a receios com futuro do Master

O FGC e o Master

Os dados do FGC foram divulgados na noite desta sexta-feira, 5, no fim de uma semana que foi marcada pelo veto do Banco Central à venda do Banco Master ao Banco de Brasília (BRB).

O futuro da instituição fundada por Daniel Vorcaro preocupa o mercado. Nos últimos anos, o Master se consolidou com uma estratégia de crescimento agressivo, mas com um modelo de negócios que era apontado com altamente arriscado pelo mercado.

O banco captava recursos oferecendo alta rentabilidade em Certificados de Depósito Bancário (CDBs), um título de renda fixa que tem proteção do FGC para aplicações até R$ 250 mil por CPF; uma garantia que fez muitos investidores pessoa física encherem a carteira com esses ativos. De outro lado, usava esses recursos para comprar ativos com pouca liquidez, como precatórios, direitos creditórios e ações de empresas em dificuldades.

O BRB disse que não vai desistir da compra e ainda pode propor uma nova configuração para a operação. Se isso não acontecer e o Master não foi comprado por uma instituição privada, o futuro do banco pode ser uma intervenção do Banco Central e até mesmo a liquidação da instituição. Nestes casos, o FGC poderia ser acionado para honrar o pagamento dos títulos emitidos pela instituição.

O censo mensal do FGC, de junho de 2025, indica que os depósitos e investimentos elegíveis à garantia do Fundo totalizam R$ 5,22 trilhões. Com o limite de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, o total de depósitos a serem cobertos em um eventual problema soma R$ 2,55 tri. Das 622 milhões de contas existentes na instituição, 620 milhões têm um valor de saldo 100% coberto pelo limite da garantia.