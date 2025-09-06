Microsoft atribui interrupção do serviço de nuvem a cortes de cabos no Mar Vermelho

A Microsoft informou neste sábado, 6, que usuários do seu sistema de serviço de nuvem, o Azure, podem sofrer lentidão por causa de vários cortes em cabos submarinos de internet no Mar Vermelho. O aviso não especificou como os cabos foram rompidos.

O tráfego que atravessa o Oriente Médio com origem ou destino para as regiões da Ásia ou da Europa pode sofrer interrupções ainda maiores, disse a empresa em um comunicado online.

"Nossas equipes de engenharia estão gerenciando ativamente a interrupção por meio de capacidade diversificada e redirecionamento de tráfego, além de discutir opções alternativas de capacidade e provedores na região".