Preço de veículos usados sobe 0,92% em agosto, mostra índice do Banco BV

Na região Norte, a alta média foi de 1,10%, com os preços dos usados subindo 1,02% no Amazonas. Na Bahia, o aumento foi de 1,21%.

No acumulado em 12 meses até agosto, o IBV Auto apontou alta de 6% no preço dos automóveis usados. O Rio de Janeiro, com avanço de 7,1%, foi o Estado em que os veículos mais se valorizaram no período.

"O IBV Auto reforça a relevância de dados reais de mercado para compreender a dinâmica de preços dos usados no Brasil. Com critérios bem definidos, o índice oferece uma visão clara sobre a variação de valores entre diferentes motores, modelos, anos de fabricação e regiões, ajudando a interpretar de forma mais precisa as mudanças do setor", afirma o diretor de Negócios de Varejo do Banco BV, Jamil Ganan.

Entre os modelos que mais impulsionaram o índice estão Volkswagen Gol, General Motors (GM) Celta e Ford Fiesta. Em contrapartida, GM Tracker, Fiat Palio e Volkswagen Voyage figuraram entre os que registraram maior queda nos preços.

"A alta do IBV em agosto, de 0,92%, acima da de julho, representa uma aceleração da inflação do carro usado para além da inflação cheia medida pelo IPCA. A alta reflete o momento ainda aquecido da atividade econômica, principalmente da renda das famílias, que impulsiona a demanda por veículos. A manutenção da Selic em patamar elevado é um fator que tende a arrefecer a alta dos preços de usados no médio prazo, assim como os impactos da redução do IPI em veículos novos", disse Roberto Padovani, economista-chefe do banco BV. O IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, indicador oficial de inflação, e o IPI o Imposto sobre Produtos Industrializados.

Desvalorização