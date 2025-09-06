Tarifaço: Lula diz que Alckmin, Haddad e Mauro Vieira não conseguem interlocução com EUA

O presidente disse que a taxação vai prejudicar os americanos e defendeu que o Brasil compre de países que queiram negociar.

"Nós compramos de quem quer vender. Ora, se os Estados Unidos acham que o seu presidente virou imperador e que ele pode ficar ditando regra para o mundo, eles vão ver o que pode acontecer. Porque o que vai acontecer nos Estados Unidos, e eu estou dizendo, é que o povo americano vai pagar mais caro os produtos que eles estão comprando", falou.

O petista disse também que uma declaração de Christopher Landau, vice-secretário de Estado dos EUA, mostra que a taxação tem teor político. "O secretário de Estado falou: 'Não, a taxação do Brasil não é comercial, não, é política'. Isso dito pelo vice-secretário de Estado dos Estados Unidos. A carta do Trump mostra que é política".

Lula afirmou ainda que a China é um "parceiro muito importante" para o Brasil e citou os carros elétricos chineses. "A China pode nos trazer conhecimento científico e tecnológico como ninguém. A China, hoje, está dando um banho na questão de carros elétricos", declarou.

Indagado sobre o aumento de impostos sobre os carros chineses, Lula respondeu: "Nós iremos fazer aumento de taxação em qualquer produto estrangeiro que esteja prejudicando o produto brasileiro".